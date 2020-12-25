Санкт-Петербург, , 12:36 — REGNUM Мультимедийный информационный центр (МИЦ) «Известия» приобрел петербургское издание «Деловой Петербург», освещающее деловую, экономическую и общественно-политическую жизнь Северной столицы, Ленобласти и регионов СЗФО. Об этом приобретении 25 декабря сообщили в СМИ. Сделка состоялась в рамках укрепления и развития МИЦ в Северо-Западном регионе.

«Холдинг с момента создания большое внимание уделяет развитию входящих в его периметр СМИ СЗФО и работе с аудиторией этого региона, поэтому приобретение авторитетного регионального издания стало логичным продолжением данной работы. Теперь холдинг планирует развивать издание «Деловой Петербург» и расширять его редакционные компетенции», — отметили в пресс-службе МИЦ «Известия».

"Деловой Петербург» был основан в мае 1993 году как деловая газета. Ежедневно выпускается в Петербурге. До 2017 года принадлежал шведской Bonnier Group, после чего издание приобрел российский предприниматель, владелец группы компаний ЕСН Григорий Березкин.

МИЦ «Известия» — частный мультимедийный информационный центр, объединяющий редакционные и технологические возможности новостных служб телеканалов РЕН, «Пятый канал» и газеты «Известия».

ООО «МИЦ «Известия» начал свою работу в марте 2017 года как самый крупный по информационной значимости проект холдинга Национальная Медиа Группа.