Красноярск, , 12:25 — REGNUM Школьники Красноярска из-за морозов могут провести последние учебные дни второй четверти дома. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

По прогнозам синоптиков, похолодание ожидается уже вечером 25 декабря. Столбики термометров опустятся до — 28 ˚С. На выходных и вовсе похолодает до — 35 ˚С.

В мэрии напомнили, что дети младшего школьного возраста могут не ходить в школу при температуре — 32˚С и ниже, дети среднего и старшего школьного возраста — от — 35˚С и ниже.

Между тем школы продолжат работу в штатном режиме и примут всех желающих учиться детей.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Западной и Средней Сибири ожидается экстремально холодная погода.

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