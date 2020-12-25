Воронеж, , 12:24 — REGNUM Штормовое предупреждение из-за непогоды объявлено на территории Воронежской области, сообщили 25 декабря в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«В период с 18:00 25 декабря до 12:00 26 декабря местами по Воронежской области и в Воронеже ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений — сильный снег, метель, на дорогах снежные заносы, усиление ветра 15−17 м/с, по югу области — мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях», — уточнили в МЧС.

Как сообщили в воронежском филиале «Россети Центр», в связи с непогодой для энергетиков региона введен режим повышенной готовности. К выполнению возможных аварийно-восстановительных работ на территории области готовы 147 бригад Воронежэнерго в составе 458 человек, 278 единиц спецтехники.