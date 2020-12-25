Ставрополь, , 12:22 — REGNUM Заместитель начальника главного управления МВД России по Ставропольскому краю генерал-майор внутренней службы Владимир Хомутов скончался на 51-м году жизни. Сообщение об этом 25 декабря опубликовано на странице управления в Instagram.

«Владимир Анатольевич был примером безграничной преданности своему делу. Его отличали высокие организаторские способности, профессионализм, неравнодушие и отзывчивость. Мы сохраним о Владимире Анатольевиче самую светлую память», — сказано в публикации.

О причинах смерти генерал-майора не сообщается.

Владимир Хомутов родился в Новосибирской области, проходил службу в Вооруженных силах в составе Тихоокеанского флота. С 1995 по 2012 год служил на различных должностях в подразделениях органов внутренних дел Новосибирской области и Алтайского края. В 2015 году он был назначен замначальника главка МВД по Ставрополью. Награжден медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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