Москва, 25 декабря 2020, 12:20 — REGNUM Более трети жителей России (35%) за последние месяц-два сталкивалась с проблемами при покупке лекарств. Не испытывали никаких трудностей 62%, приводит данные исследования Фонд «Общественное мнение».
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Среди проблем респонденты назвали: дефицит нужных лекарств, в частности, противовирусных препаратов и антибиотиков (17%), сильный рост цен (10%), отсутствие жаропонижающих и обезболивающих лекарств (2%).
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Слышали о том, что какие-то лекарства, которые раньше было несложно купить, исчезли из продажи, 45% опрошенных. Сами сталкивались с отсутствием лекарств, которые ранее покупали без проблем, 34% граждан РФ.
Телефонный опрос проведен 13−15 ноября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.
Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (47%) покупают лекарства чаще всего в аптеках.