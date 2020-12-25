Москва, , 12:20 — REGNUM Более трети жителей России (35%) за последние месяц-два сталкивалась с проблемами при покупке лекарств. Не испытывали никаких трудностей 62%, приводит данные исследования Фонд «Общественное мнение».

Читайте: Жители России рассказали, где чаще всего покупают лекарства

Среди проблем респонденты назвали: дефицит нужных лекарств, в частности, противовирусных препаратов и антибиотиков (17%), сильный рост цен (10%), отсутствие жаропонижающих и обезболивающих лекарств (2%).

А также: Госдума вводит электронные сертификаты на покупку лекарств

Слышали о том, что какие-то лекарства, которые раньше было несложно купить, исчезли из продажи, 45% опрошенных. Сами сталкивались с отсутствием лекарств, которые ранее покупали без проблем, 34% граждан РФ.

Телефонный опрос проведен 13−15 ноября 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, почти половина жителей России (47%) покупают лекарства чаще всего в аптеках.

Подробнее: ЦРПТ: Сложности с маркировкой лекарств решены