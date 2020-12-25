Ашхабад, , 12:14 — REGNUM На севере Туркмении 25−26 декабря ожидаются заморозки до девяти градусов по Цельсию ниже ноля, а также снегопады, сообщает издание «Метеожурнал».

Сильные осадки ожидаются в Балканской и Ахалской областях, а также в южных и центральных районах Марыйской области. 25 декабря осадки выпадут преимущественно в виде дождя, 26 декабря пройдут снегопады.

В некоторых районах республики ожидается до 25 мм осадков, в том числе до 20 мм в виде снега. На востоке Ахадской области и местами в Марыйской области ожидается сильный ветер до 15 метров в секунду, местами метель.

25 и 26 декабря на всей территории Туркмении ожидаются заморозки. На севере республике столбики термометров опустятся до мину девяти градусов. В южных районах — в районе ноля.

27 декабря температура продолжит снижаться. На севере и северо-востоке похолодает до 11 градусов ниже ноля.