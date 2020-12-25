Чебоксары, , 12:12 — REGNUM В Чувашии суточное число победивших коронавирус почти сравнялось с количеством выявленных случаев заражения, составив соответственно 124 и 123. Так же зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По данным на 25 декабря, в Чувашии всего лабораторно подтверждено 15 697 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 123.

Победили болезнь 14 038 человек, из них за последние сутки выписаны 124 пациента. Доля выздоровевших в республике составляет 89,4%. В настоящее время в Чувашии насчитывается 1196 активно больных COVID-19.

За последние сутки в республике умерли 11 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии в республике от COVID-19 скончались 463 человека.

Ранее минздрав республики проинформировал, что Чувашия получила более 25 млн рублей на препараты для амбулаторного лечения.