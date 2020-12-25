Джакарта, , 12:12 — REGNUM В министерстве здравоохранения Индонезии заявили, что 25 декабря 2020 года на территории страны выявили 7259 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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Всего в Индонезии зарегистрировано 700 097 носителей SARS-CoV-2.

Известно, что за сутки от COVID-19 в Индонезии скончались 258 человек. Всего эпидемия унесла жизни 20 847 жителей страны.

Случаи заражения коронавирусом были обнаружены в 34 индонезийских провинциях, 510 городах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря 2020 года в столице Индонезии Джакарте был снова побит суточный рекорд по коронавирусу.

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