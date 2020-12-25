Уфа, , 12:19 — REGNUM «Скорая экспортная помощь» будет помогать в следующем году предприятиям Башкирии. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям.

В начале 2021 года в Башкирии запускается новый проект «Скорая экспортная помощь», в рамках которого представители предприятий республики будут получать консультации в части поддержки экспорта.

По словам председателя госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности Маргариты Болычевой, в рамках реализации нового проекта будут выявляться потенциальные экспортеры для диверсификации экспорта и обеспечения республиканского экспорта на рынки зарубежных стран.

Отмечается, что программы развития и поддержки экспорта реализуются в Башкирии в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

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