Екатеринбург, , 12:14 — REGNUM В Свердловской области сняли обязанность соблюдать самоизоляцию для граждан, ставших участниками судопроизводства или следующим к месту процессуальных действий. Изменения прописаны в указе о режиме повышенной готовности.

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Смягчение ограничений касается жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Остальные ограничительные меры остаются в силе.

Соответствующий указ об изменениях подписал губернатор Евгений Куйвашев, документ вступает в силу с 26 декабря 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, также глава региона продлил дистанционный режим для школьников 6−8 и 10 классов до 31 декабря 2020 года.

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