Москва, , 12:07 — REGNUM Российским военнослужащим объявили о выходных днях 30 и 31 декабря. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Мной принято решение предоставить личному составу Вооруженных сил отдых 30 и 31 декабря. Взамен поработаем 26 декабря и 16 января», — сказал Шойгу.

По его словам, такое решение связано с тем, что 2020 год стал для военных тяжёлым и неоднократно испытывал их на стойкость: «Вы все много работали, зачастую на пределе возможностей. <…> Прошу оформить это решение установленным порядком».