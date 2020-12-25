Ульяновск, , 12:02 — REGNUM В Ульяновской области суточное число победивших коронавирус значительно превысило количество выявленных случаев заражения, составив соответственно 358 и 280. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

По информации на 25 декабря, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 34 622 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 280.

Выздоровели 31 576 человек, что составляет 91,2% от общего числа выявленных случаев заражения коронавирусом. За сутки выписаны 358 пациентов. В настоящее время в Ульяновской области насчитывается 2594 активно больных COVID-19.

В регионе ещё семь пациентов умерли от COVID-19. Таким образом, общее число летальных исходов с начала пандемии достигло 452.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря стало известно о том, что у губернатора Ульяновской области Сергея Морозова подтвердилось заражение коронавирусом, так же у него диагностирована пневмония. Об этом глава региона сообщил на своей странице в «Инстаграмме».