Джакарта, , 11:59 — REGNUM В столице Индонезии Джакарте побит суточный рекорд по числу новых случаев заражения коронавирусом, сообщает Detik.

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По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, 25 декабря 2020 года в Джакарте выявили 2096 новых случаев заражения коронавирусом. Ранее количество новых случаев заражения коронавирусом в столице не превышало двух тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, число активных случаев COVID-19 в Индонезии выросло в два раза по сравнению с началом ноября 2020 года.

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