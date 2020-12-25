Лондон, , 12:01 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II впервые с 1987 года будет отмечать Рождество в Виндзорском замке со своим супругом герцогом Эдинбургским принцем Филиппом, отдельно от всей семьи, из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 25 декабря сообщает британская вещательная корпорация BBC.

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При этом ранее пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что Елизавета II и ее супруг принц Филипп, «следуя советам экспертов», проведут Рождество в нынешнем году в Виндзоре.

Также уточняется, что в 15:00 по местному времени (18:00 мск) королева Британии выступит с рождественским обращением к жителям страны, трансляция которой одновременно будет идти по радио и по телевидению. Данное выступление станет для Елизаветы II третьим в текущем году, после апреля, что было связано с пандемией, и 75-летия Победы.

Ожидается, что в своей речи королева Великобритании помимо Рождества будет говорить о проблемах, с которыми жители страны столкнулись в нынешнем году и, по мнению экспертов, постарается убедить своих поданных в том, что в будущее нужно смотреть с оптимизмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря медицинские работники из Польши прилетели в Великобританию с целью помочь ожидающим там выезда из страны дальнобойщиков, большинство из которых составляют польские граждане.