Иркутск, , 11:59 — REGNUM В Приангарье, где ежедневно выявляют более 200 носителей коронавируса, прибыла третья партия вакцины от COVID-19 в количестве 2100 доз. Об этом сегодня, 25 декабря, на заседании оперштаба сообщил министр здравоохранения региона Яков Сандаков.

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По его словам, которые цитирует пресс-служба областного правительства, всего на сегодняшний день в Иркутскую область поступило 2742 дозы.

«Сейчас мы вакцинируем медработников и учителей. Дополнительно мы открыли прививочные кабинеты в Усть-Куте, Усть-Илимске и Иркутске. Таким образом, сегодня у нас девять 9 прививочных пунктов в восьми муниципалитетах. Чтобы не прерывать процесс, будем проводить вакцинацию в праздничные дни», — пояснил чиновник, добавив, что все прививочные кабинеты оборудованы необходимым оборудованием для хранения вакцины.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 декабря, число умерших пациентов с COVID-19 вИркутской области достигло 1257 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки.

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