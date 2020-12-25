Ростов-на-Дону, , 11:55 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 26 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 декабря.

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Жертвами COVID-19 стали 14 женщин в возрасте от 40 до 90 лет и 12 мужчин в возрасте от 55 до 82 лет. Все пациенты страдали рядом хронических заболеваний.

За весь период пандемии в Ростовской области скончались 1 тыс. 937 ковид-пациентов.