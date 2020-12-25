Невинномысск, Ставропольский край, , 11:54 — REGNUM Бывший замначальника межрайонного отдела вневедомственной охраны по городу Невинномысску (Ставропольский край) заподозрен в мошенничестве в отношении знакомых. Против него возбуждено два уголовных дела, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе следственного управления СК РФ по краю.

По данным следствия, в июле текущего года подозреваемый получил от знакомого 55 тыс. рублей. За эти деньги он обещал помочь ему пройти военно-врачебную комиссию для трудоустройства в территориальный отдел вневедомственной охраны. При этом росгвардеец знал, что не может повлиять на решение этого вопроса.

Примерно в то же время подозреваемый пообещал другому мужчине помощь в прохождении психологического тестирования для трудоустройства в территориальный отдел вневедомственной охраны. Однако тот тестирование завалил и не был принят на работу, из-за чего не стал отдавать деньги росгвардейцу.

Напомним, вневедомственная охрана в РФ с 2016 года является структурным подразделением Росгвардии.

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