Владикавказ, , 11:54 — REGNUM В Северной Осетии задержали местного жителя, которого разыскивали по подозрению в организации и проведении азартных игр в городе Сочи. Молодой человек был объявлен в федеральный розыск и скрывался на съемных квартирах в городе Владикавказе.

Стражи порядка установили круг общения 25-летнего жителя столицы республики, возможные маршруты его передвижения и в результате оперативных мероприятий задержали его на одной из улиц Владикавказа, сообщили 25 декабря в пресс-службе регионального управления МВД.

Фигурант уголовного дела о незаконной игорной деятельности в настоящее время передан инициатору розыска — полиции Хостинского района города Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 24 декабря, в СКР по Ставрополью сообщили о пресечении работы незаконного игорного клуба, который организовали двое бизнесменов.

Читайте также: На Ставрополье накрыли нелегальный игорный клуб