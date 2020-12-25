Москва, , 11:51 — REGNUM Жители России стали меньше потреблять шампанского. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного эквайринговым бизнесом ВТБ вместе с оператором фискальных данных «Первый ОФД».

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Так, траты на игристые вина за первые три недели декабря оказались на 38% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Отмечается, что падение продаж игристых вин в России наблюдалось практически во все месяцы, кроме января. Ощутимее всего этот показатель сократился во время периода самоизоляции. Так, с марта по апрель падение спроса составило 15%. А в ноябре продажи снизились на 25%, сообщает РБК.

В целом же год потребление шампанского в России упало на 10%.

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Добавим, что перед Новым годом граждане страны потратили на игристое вино, в том числе на шампанское, 214 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член Общественной палаты РФ и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев обратился к министру промышленности и торговли Денису Мантурову с предложением запретить продажу алкоголя 1 и 2 января. Он пояснил, что инициатива нацелена на недопущение роста нагрузки на службы скорой помощи в период новогодних праздников.