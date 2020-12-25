Ростов-на-Дону, , 11:51 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки положительный результат теста на коронавирус получили 388 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 25 декабря. Накануне сообщалось о 383 новых носителях инфекции.

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Новые случаи заражения подтверждены в 38 муниципальных образованиях Ростовской области. Наибольший прирост зарегистрирован в Ростове-на-Дону (127), Батайске (34), Таганроге (14), Каменске-Шахтинском (13) и Неклиновском районе (12). Более четверти заболевших COVID-19 — люди старше 66 лет, 8,8% — дети.

С начала пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 49 тыс. 318 жителей Ростовской области.

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