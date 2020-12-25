Мурманск, 25 декабря 2020, 11:50 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подписал постановление правительства, согласно которому в регионе разрешается проводить театрализованные представления на открытом воздухе.
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Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, главное условие для организации представлений — соблюдение социальной дистанции зрителями.
Напомним, накануне мурманские власти продлили режим самоизоляции для лиц старше 65 лет. На лечении с COVID-19 в регионе находятся более двух тысяч человек.