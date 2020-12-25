Уфа, , 11:51 — REGNUM Жителя Башкирии приговорили к длительному лишению свободы за ДТП в пьяном виде, в результате которого погибли два человека. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

В суде было установлено, что летом 2020 года 51-летний обвиняемый распивал алкогольные напитки со своими приятелями. Вечером они решили съездить в магазин, расположенный в соседней деревне, чтобы купить еще алкоголя. На обратной дороге они взяли с собой попутчика. В какой-то момент водитель выехал на обочину, в результате автомобиль опрокинулся в кювете. В этом ДТП два пассажира получили не совместимые с жизнью травмы, а третий пассажир получил средний вред здоровью.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения правил дорожного движения в нетрезвом состоянии, которое повлекло по неосторожности смерть людей.

Свою вину обвиняемый признал. В результате суд приговорил его к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. При этом подсудимый лишен права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на три года.

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