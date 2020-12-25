Москва, , 11:47 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 7315 случаев заражения коронавирусом. Об этом 25 декабря сообщает портал стопкоронавирус.рф.

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Днём ранее в Москве исследования выявили рекордные 8203 случая заражения.

Всего в Москве выявили 772 104 носителя SARS-CoV-2, при этом 167 402 случая остаются активными.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 29 018 носителей коронавируса.