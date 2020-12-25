Стокгольм, , 11:54 — REGNUM В то время, как распространение коронавирусной инфекции в Швеции выходит из-под контроля, а количество смертей от COVID-19 продолжает расти, уровень доверия к Агентству общественного здравоохранения среди шведского общества резко снижается. Однако доля тех шведов, которые выступают за ужесточение существующих ограничений, растет. Об этом сообщили журналисты Aftonbladet, ознакомившись с результатами опроса Demoskop.

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По сравнению с октябрем, в декабре доверие жителей Швеции к Агентству общественного здравоохранения снизилось на 24%. Сейчас ведомству доверяют менее половины населения — 47%.

В то же время, более половины шведов хотят видеть от властей ужесточения карантинных ограничений. Если в октябре это поддерживали только 25% респондентов, то сейчас 59% считают, что существующих ограничений недостаточно.

В опросе, проведенном социологами Demoskop в период с 17 по 22 декабря, приняли участие 1 294 человека.

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