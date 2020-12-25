Стокгольм, , 11:48 — REGNUM Пандемия коронавирусной инфекции, спровоцированная зоонозным вирусом (то есть вирусом, который перешел от животного к человеку), оставит свой след в развитии человечества. Однако в то время, как 2020 год плавно перетекает в 2021, неопределенность относительно развития пандемии сохраняется. Об этом в своей колонке, опубликованной в газете Dagens Industri, написал государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл.

Лабораторные исследования на COVID-19 Министерство обороны Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

2020 год, подчеркнул Тегнелл, оказался странным не только для обычных людей, но и для тех, кто ежедневно изучает инфекционные заболевания. Даже профессионалам пришлось подождать, прежде чем понять последствия происходящего. Ни одно решение, ни одна мера по инфекционному контролю не были приняты властями и ответственными ведомствами с полной уверенностью.

«Большинство прогнозов оказались неверными, и коронавирус по-прежнему продолжает нас удивлять. Вот почему трудно, если не сказать невозможно, дать прогноз относительно тока, как он будет развиваться в 2021 году», — написал Тегнелл.

Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции ограничили продажу алкоголя на три недели

Читайте развитие сюжета: 59% жителей Швеции выступают за ужесточение карантинных ограничений – опрос