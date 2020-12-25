Лондон, , 11:43 — REGNUM 24 декабря медицинские работники из Польши прилетели в Великобританию с целью помочь ожидающим там выезда из страны дальнобойщиков, большинство из которых составляют польские граждане. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства Польши Пётр Мюллер на своей странице в Twitter.

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»По инициативе премьер-министра Матеуша Моравецкого, который находится в контакте с президентом Франции, премьер-министром Великобритании, председателями Совета Европы и Европейской комиссии, группа польских медиков вылетела в Великобританию. Варшава хочет оказать помощь сотрудникам польских транспортных компаний», — сообщил Мюллер.

По его словам, задача медицинского персонала из Польши в Великобритании состоит в ускорении выполнения тестов для польских дальнобойщиков, ожидающих выезда из Великобритании в континентальную Европу.

22 декабря стало известно, что тысячи дальнобойщиков, большинство из которых составляют сотрудники польских транспортных компаний, не могут покинуть Великобританию. Эта ситуация сложилась в связи с тем, что французская сторона приняла ограничить сухопутное сообщение с Великобританией 21 декабря. Дело в том, что на острове выявлено распространение нового штамма коронавируса, который распространяется с еще большей скоростью, чем нынешний.

В ночь с 22 на 23 декабря Франция частично открыла границу с Великобританией, однако для того, чтобы въехать из Великобритании в континентальную Европу, необходимо предоставить отрицательный результат теста на коронавирусную инфекцию, полученные не ранее последних 72 часов. Британская сторона выразила готовность выдать тесты всем желающим покинуть страну. Однако процесс тестирования затянулся во времени, в связи с чем на выезде из Великобритании скопилось большое количество фур. В то же время небольшая часть дальнобойщиков уже смогла выехать во Францию.