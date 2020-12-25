Москва, , 11:42 — REGNUM Власти Абу-Даби (ОАЭ) обновили правила приема иностранных туристов. Для граждан приезжающих из других стран срок карантина по коронавирусу сокращен с 14 до 10 дней, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В АТОР отметили, что для въезда туристов из России в ОЭА ситуация кардинально не изменится. С 24 декабря освобождены от карантина туристы из 16 стран «зеленого списка». России в списке нет, поэтому самоизоляция на 10 дней сохраняется.

По оценке туроператоров, российские туристы не захотят отбывать карантин и проходить несколько тестов на коронавирус. Тем более, что есть альтернатива свободного въезда в Дубай.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 700 туристов получили в период с марта 2020 года штрафы от полиции ОАЭ за нарушение профилактических правил.

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