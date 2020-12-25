Екатеринбург, 25 декабря 2020, 11:48 — REGNUM Дистанционный режим обучения для ряда школьников Свердловской области продлили до 31 декабря 2020 года. Соответствующий указ размещён на портале правовой информации региона.
На дистанционном формате останутся учащиеся 6−8 и 10 классов школ. Также действие указа распространяется на организации дополнительного образования.
Документ подписал губернатор Евгений Куйвашев.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона рекомендовал установить срок начала зимних школьных каникул с 28 или 29 декабря 2020 года.
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