Ульяновск, , 11:39 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, который накануне ушёл на удалённую работу из-за плохого самочувствия, заразился новой коронавирусной инфекцией. Информацию об этом подтвердили ИА REGNUM в его пресс-службе.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов Ulgov.ru

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Тест на коронавирус губернатор сдал 24 декабря, потому что «температура поднялась, есть кашель». Сегодня, 25 декабря, стало известно, что тест показал положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря ульяновский губернатор Сергей Морозов сообщил на своей странице в «Инстаграмме», что ушёл на дистанционный режим работы, призвав жителей беречь себя, а также заботиться друг о друге.

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Напомним, в Ульяновской области с начала пандемии официально подтверждено 34 342 случая заражения коронавирусом, выздоровели 31 218 человек (90,9%), от COVID-19 умерли 445 пациентов.

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