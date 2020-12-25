Краснодар, , 11:35 — REGNUM В Краснодарском крае за прошедшие сутки подтверждено 186 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщили в региональном оперативном штабе 25 декабря. Сутками ранее было выявлено 185 новых носителей вируса.

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«В Краснодаре выявлено 56 случаев, в Сочи — 16, в Кавказском районе — 11. По девять заболевших в Новороссийске и Белореченском районе. По семь — в Каневском, Северском и Геленджике. Шесть положительных результатов в Туапсинском районе, пять — в Крымском. По четыре новых пациента в Павловском и Усть-Лабинском районах. По три — в Курганинском, Темрюкском, Тимашевском и Тбилисском, а также Армавире, Анапе и Горячем Ключе», — сообщили в оперативном штабе.

За весь период пандемии в крае проведено более двух миллионов исследований на коронавирус, подтверждено 26 595 случаев заражения. На 25 декабря выздоровели 17 934 пациента. В общей сложности коронавирус унёс жизни 849 человек. В тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО находятся 148 пациентов.