Уфа, , 11:33 — REGNUM Бывшего судебного пристава обвинили в получении взятки и превышении должностных полномочий в Башкирии. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, летом прошлого года судебный пристав заметил во дворе дома припаркованный автомобиль «Киа-Рио», на который был наложен запрет на регистрационные действия в счет взыскания долга. Следователи считают, что обвиняемый за 14 тысяч рублей согласился не изымать это автотранспортное средство (хотя он должен был это сделать) и помочь продать его. По версии следствия, обвиняемый нашел покупателя. В результате автомобиль был продан за 280 тысяч рублей, а фигурант уголовного дела получил свое вознаграждение.

Следователи считают, что после этого должник написала ложный донос о том, что автомобиль якобы угнали. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

В отношении 25-летнего бывшего судебного пристава-исполнителя районного отдела судебных приставов г. Уфы было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки и превышения должностных полномочий. Свою вину он признал частично.

Материалы уголовного дела будут переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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