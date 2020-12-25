Благовещенск, , 11:28 — REGNUM В Приамурье ждут поступления одной тыс. доз вакцины «ЭпиВакКорона». Часть её направят в труднодоступные районы области для вакцинации врачей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Читайте также: В районах Приамурья зафиксирован рост случаев заражения коронавирусом

Главный плюс новой вакцины в том, что ей не требуются жёсткие условия хранения. Новым препаратом привьют 500 человек, в том числе медработников Роспотребнадзора и врачей отделённых больниц.

В Приамурье уже поступили 1042 дозы препарата «Спутник V». Им вакцинируют медиков.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом в Амурской области отмечается снижение заболеваемости коронавирусом на уходящей неделе на 5,1%. В столице региона также зафиксировано снижение. Рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом наблюдается в семи районах Приамурья.