Астрахань, , 11:27 — REGNUM В Астраханской области за прошедшие сутки подтвердили 179 новых случаев заражения коронавирусом, данные на 25 декабря опубликовал региональный оперативный штаб.

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Всего на 25 декабря в Астраханской области подтверждено уже 18 125 подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Выздоровели и выписаны 17 340 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция», в том числе 12 185 с диагнозом COVID-19, подтверждённым положительным результатом теста.

Скончались в Астраханской области за весь период пандемии 358 человек с подтверждённым коронавирусом.

На данный момент стационарное лечение продолжают 927 человек с COVID-19, 5 362 человека находятся на амбулаторном наблюдении.