Москва, , 11:26 — REGNUM Ненадлежащее исполнение контракта самарским Ракетно-космическим центром «Прогресс» стало поводом для подачи иска со стороны Роскосмоса. Об этом заявили 25 декабря в пресс-службе госкорпорации.

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«Госкорпорация «Роскосмос» согласно требованиям законодательства РФ обязана применять санкции за ненадлежащее исполнение исполнителями обязательств по контрактам», — прокомментировали ТАСС в госкорпорации.

При этом, какие именно претензии у Роскосмоса есть к «Прогрессу» не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, исковое заявление от Роскосмоса к РКЦ «Прогресс» поступило в Арбитражный суд Москвы 24 декабря. Сумма исковых требований составляет 4,7 млрд рублей.

Отмечается, что иск пока не принят к рассмотрению, так как в материалах суда пока нет сведений об исковых требованиях.