Москва, , 11:28 — REGNUM Единовременные выплаты к Новому году в размере 5 тыс. рублей получили родители 13,5 млн российских детей. Об этом в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР) сообщили 25 декабря.

«Спустя неделю после объявления единовременной выплаты 5 тыс. рублей средства по указу президента получили родители 13,5 млн детей до восьми лет», — говорится в сообщении ПФР.

При этом большинству родителей выплаты пришли автоматически. ПФР перечислил деньги на основе имеющихся данных, никаких заявлений или обращений не понадобилось. Беззаявительная выплата коснулась родителей 13 млн детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в ходе большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин объявил о выплатах на всех детей в возрасте до семи лет включительно. Объём выплаты — 5 тыс. рублей.