Тбилиси, , 11:24 — REGNUM Сотрудники полиции в Грузии за прошедшие сутки выписали 554 штрафа за нарушения предписаний по борьбе с пандемией. Об этом 25 декабря сообщает пресс-служба МВД Грузии.

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По данным министерства, 101 протокол сотрудники полиции оформили в отношении жителей, нарушивших карантинные ограничения, в том числе, за нахождение на улице во время комендантского часа. За это нарушителям выписали штрафы в размере 2000 лари (более $600). Также 453 человека были оштрафованы на 20 лари (около $6) за то, что нарушили масочный режим.

В МВД Грузии предупредили, что за повторное нарушение карантинных ограничений грозит уголовное преследование. Комендантский час в Грузии длится с 21:00 до 05:00. Ношение масок обязательно во всех общественных местах, в том числе на улице.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 25 декабря, в Грузии выявили почти 219 тыс. случаев заражения коронавирусом. Победили эту инфекцию более 196 тыс. человек, скончались свыше 2,3 тыс. пациентов с диагнозом COVID-19.

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