Кемерово, , 11:18 — REGNUM В Кемеровской области в ближайшее время ожидаются сильные морозы. По данным регионального гидрометцентра, местами до — 43 °C.

Так, завтра, 26 декабря минимальная температура воздуха в Кузбассе составит — 33,-38°С, местами до — 43 °C.

В связи с возможным осложнением обстановки на дорогах и риском возникновения дорожно-транспортных происшествий в период низких температур сотрудники регионального управления МЧС просят кузбассовцев, по возможности, отказаться от дальних поездок на личном автотранспорте.