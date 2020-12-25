Кампала, , 11:23 — REGNUM В министерстве здравоохранения Уганды рассматривают возможность проведения клинических испытаний препарата от COVID-19, созданного из лекарственных трав и растений. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление Моники Мусенеро, старшего советника президента Уганды по эпидемиям.

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По ее словам, новый препарат, клинические испытания которого еще не были запущены, производится с использованием натуральных компонентов, в отличие от предыдущих поколений лекарств, в которые входили синтетические компоненты.

«Мы находимся на стадии поставки компонентов на фабрику, чтобы смешать их в нужной пропорции. Натуральные следует понимать как компоненты, полученные из растений. Мы собираемся начать испытания с 20 человек, а затем расширить их число до 200», — сказала доктор Мусенеро.

Она добавила: «Теперь на фоне роста заболеваемости нам необходимо лечение. Люди искали лекарства по-разному, у нас был гидроксихлорохин, в ходе исследования имеющегося у нас арсенала мы узнали о традиции натуральной терапии (лекарства в основном делаются из растений)».

Доктор Мусенеро сказала, что эксперты все еще заполняют некоторые пробелы в доказательной базе и анализируют, какие болезни можно вылечить травами, чтобы оценить эффективность начала клинических испытаний, предварительный старт которых назначен на следующую неделю.

Предполагается, что натуральное лечение способно «истребить вирус».

В настоящее время Уганда находится на четвертой стадии пандемии коронавируса, отметили в минздраве. Среди районов, в которых зарегистрировано наибольшее число случаев заболевания COVID-19, Кампала, Ваксио, Амуру, Гулу, Тороро и Морото.

Отмечается, что в Уганде всего зарегистрировано более 32 000 случаев заражения коронавирусом.