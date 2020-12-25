Екатеринбург, , 11:26 — REGNUM Уральские активисты подали заявление на включение здания ПРОМЭКТа (Екатеринбург) в список объектов культурного наследия. Об этом сообщили представители движения «Уральский хронотоп» в Facebook.

Объект является одной из ранних построек в стиле конструктивизма. Ранее стало известно, что здание находится в аварийном состоянии. Собственник в ближайшее время может снести его, опасаются общественники.

Представители движения также обратились к и.о. главы Екатеринбурга Алексею Орлову с просьбой не допустить сноса объекта в период новогодних праздников. «Мы просим только дать зданию ПРОМЭКТа шанс, дать специалистам оценить его историческую ценность», — просят активисты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге рассказали, что может появиться вместо недостроенной гостиницы «Дели». На месте здания хотят сделать парковку.

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