Санкт-Петербург, , 11:42 — REGNUM Петербург в очередной раз обошел Москву по суточной смертности о COVID-19. За последние сутки в Северной столице от этой болезни скончались 76 человек, сообщает 25 декабря федеральный оперативный штаб. В Москве же показатель меньше на два летальных случая.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Напомним, в течение предыдущей недели смертность в Петербурге ежедневно превышала показатель Москвы, но несколько дней назад ситуация изменилась. И вот снова город на Неве вернул себе печальное лидерство.

Всего за время пандемии от COVID-19 в Петербурге погибли 7222 человека, а в Москве — 10 763 человека, что в 1,5 раза больше. При этом количество случаев заражения коронавирусом в Москве больше в 3,5 раза. Таким образом, летальность болезни в Петербурге составляет 3,3%, в Москве — 1,4%.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге распространению коронавируса и других лёгочных заболеваний способствует сырой и холодный климат города.

В России за сутки наступило 563 летальных исхода. За весь период по стране умерло 53 659 человек.

Добавим, в Петербурге число зараженных коронавирусом достигло 219 581 жителя, в России — 2 992 706 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге продолжают удерживать плато по коронавирусу