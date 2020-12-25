Москва, , 11:14 — REGNUM Российский автомобиль представительского класса Aurus Senat ничем не хуже импортных автомобилей такого же класса. Об этом заявил глава государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, который сменил иностранный автомобиль на люксовый российский Aurus.

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«Действительно, пересел на Aurus», — сказал в беседе с ТАСС Чемезов, признавшись, что не смог устоять и лично сел за руль автомобиля.

По словам главы «Ростеха», Aurus — это комфортная и интересная машина, с очень высоким уровнем исполнения — «это и салон, и техническая «начинка», и дизайн».

«Мотор мощный, машина идёт очень хорошо. Ничуть не хуже импортных машин такого класса», — поделился впечатлениями Чемезов, добавив, что не планирует менять Aurus на Mercedes.

Как сообщало ИА REGNUM, отправить клиентам первые модели Senat елабужской сборки автокомпания Aurus планирует в мае 2021 года.

Добавим, что в августе 2020 года президент РФ Владимир Путин в сопровождении проехал за рулём Aurus по новому построенному участку трассы «Таврида».