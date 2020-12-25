Ставрополь, , 11:12 — REGNUM Скончался ректор Ставропольского государственного медицинского университета (СГМУ) Владимир Кошель. Об этом 25 декабря на своей странице в Instagram сообщил глава региона Владимир Владимиров.

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"Ушел из жизни ректор СГМУ Владимир Иванович Кошель. Замечательный наставник, ученый, врач, добрый и светлый человек. Это невосполнимая утрата», — написал Владимиров, выразив соболезнования родным и близким, коллегам и ученикам умершего.

По данным «Интерфакса», причиной смерти 61-летнего Владимира Кошеля стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Владимир Кошель возглавлял Ставропольский медуниверситет с августа 2014 года, также был заведующим кафедрой оториноларингологии. В разные годы он также работал главврачом краевого клинического центра специализированных видов медицинской помощи и Шпаковской центральной районной больницы.