Брянск, , 11:14 — REGNUM Губернатор Брянской области Александр Богомаз после того, как президент России Владимир Путин порекомендовал сделать последний день уходящего года нерабочим, объявил 31 декабря выходным днем. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе правительства региона.

«31 декабря в Брянской области будет выходным днем», — приводит сообщении пресс-службы РИА Новости.

Также в пресс-службе подчеркнули, что такое решение уже принято и добавили, что соответствующий документ в настоящее время находится на подписи у губернатора.

Кроме того, представитель пресс-службы указала, что, вероятнее всего, переноса рабочего дня на 26 декабря или другую даты не будет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов своим указом объявил 31 декабря 2020 года выходным днем для сотрудников органов государственной власти.