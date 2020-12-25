Чита, , 11:09 — REGNUM Заместитель председателя правительства Забайкальского края Татьяна Цымпилова лично побывала в трёх школах Читы, оценив организацию работы входных COVID-фильтров, маршрутизацию потоков детей, организацию процесса питания, проведение дезинфекции и наличие необходимой документации. По признанию самой чиновницы, в общеобразовательные учреждения №9, №22 и №27 «приехали без предупреждения». Подробности сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

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«После длительного дистанционного обучения школьники вышли на очный формат обучения, в самом начале были некоторые проблемы в организации работы. Это касалось крупных школ, где количество учащихся до двух тысяч человек, это большая нагрузка на работников образования», — пояснила Татьяна Цымпилова.

По ее словам, руководителям проверенных школ не было предъявлено серьезных замечаний.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой: на 25 декабря общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 — уже 26 008 человек, причём 249 из них добавились только за последние сутки.

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Напомним, с 10 декабря к очной форме обучения вернулись ученики 1−5 классов школ Забайкалья, с 14 декабря — ученики 6−8 классов.

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