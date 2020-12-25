Брянск, , 11:07 — REGNUM В Брянской области 25 декабря выявлено 202 носителя коронавируса, что на одного меньше, чем сутками ранее. Лаборатории проверили 2749 тестов, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заражения инфекцией в Брянской области достигло 21 тыс. 933. За истекшие стуки в регионе выписаны после лечения 317 пациентов, всего выздоровели 19 тыс. 415 человек.

С начала пандемии в регионе проели 357 тыс. 045 исследований на коронавирус.