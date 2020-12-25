Москва, , 11:05 — REGNUM Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о том, какое влияние оказывает использование интерферона-гамма в ходе лечения тяжелых пациентов с COVID-19, вызываемым коронавирусом. Он написал об этом 25 декабря в своем Telegram-канале.

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По словам врача, выводы российских медиков о том, что дефицит интерферонов оказывает влияние на тяжелое протекание нового заболевания, подтверждаются обнародованными на сайте доказательной медицины — UpToDate — данными.

«Более того, подтверждается эффективность введения интерферонов при местном введении в дыхательные пути», — написал он.

Также Мясников напомнил, что несколько месяцев назад появились проводимые в его больнице данные клинических испытаний, согласно которым, использование интерферона-гамма в инъекциях при лечении тяжелых форм COVID-19 дало положительный эффект, причем это касалось и других видов пневмонии.

Кроме этого, как указал врач, в настоящее время в его больнице идет исследование, целью которого является объективизировать эффект интерферонов-гамма в виде капель в нос для предотвращения тяжелого течения нового заболевания.

При этом он отметил, что скоро начнутся новогодние праздники, во время которых никто не хочет болеть и добавил, что меры профилактики нельзя заменить никакими лекарствами. В то же время, Мясников уточнил, что теперь медики могут назначать интерфероны с большей уверенностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что желание чаще спать отмечается у почти трех четвертей пациентов в Нижневартовске (ХМАО), которые лечатся от COVID-19, вызываемого коронавирусом, в амбулаторных условиях.