Москва, , 11:01 — REGNUM Если технология приготовления суши и роллов нарушена или используются испорченные продукты питания, возникает риск отравления, предупредили граждан 25 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Из-за высокой концентрации соли в соевом соуса и рыбопродуктах может развиться гипертония, заболевание почек и суставов. Не стоит есть суши при наличии сахарного диабета и заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Заказывать японскую еду на дом по интернету рекомендуется в хорошо известных проверенных местах. Срок хранения роллов и суши дома в холодильнике — не более суток.

Как сообщало ИА REGNUM, суши и роллы с сырой рыбой — традиционная японская еда. Однако в начале 80-х годов XX века по всему миру отмечается рост популярности этого блюда.

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