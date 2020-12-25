Челябинск, , 11:00 — REGNUM В Челябинской области за 24 декабря зафиксирована смерть ещё 15 пациентов с коронавирусом. Эти данные приводит оперштаб.

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От COVID-19 умерли девять граждан. Среди них пятеро мужчин в возрасте 53, 57, 72 и 72 (двое) лет и четыре женщины возрастом 81 и 82 года, а также 85 и 86 лет.

Ещё шестеро пациентов скончались от других заболеваний. У 88-летней женщины были сахарный диабет и гипертоническая болезнь, у 63-летней — сахарный диабет и прогрессирующая дыхательная недостаточность, у 84-летней — мелкоочаговый кардиосклероз и гипертоническая болезнь, у 83-летней — инфаркт головного мозга и сахарный диабет, у 68-летней — гипертрофический стеноз и хроническая сердечная недостаточность, а у 66-летнего мужчины — диффузный атеросклеротический кардиосклероз и гипертоническая болезнь.