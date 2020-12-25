Горно-Алтайск, , 10:59 — REGNUM На Алтае скончался общественный и государственный деятель Виктор Безрученков. Он много лет проработал в органах исполнительной и законодательной власти, в органах местного самоуправления и хозяйственных структурах, сообщают «Новости Горного Алтая».

Виктор Безрученков окончил Алтайский сельскохозяйственный институт и Российскую академию государственной службы при президенте Российской Федерации.

Работал инженером по сельхозмашинам, главным инженером совхоза «Кызыл-Озекский», заведующим отделом Горно-Алтайского обкома ВЛКСМ, неоднократно избирался депутатом, работал первым заместителем председателя правительства Республики Алтай, затем был вице-спикером Эл Курултая, а с 2006 по 2010 годы — председателем комитета Госсобрания по экономической политике, предпринимательству и туризму, в 2012—2013 годах — исполняющий обязанности главы администрации Кош-Агачского района, с 2013 по 2015 годы возглавлял Майминский сельскохозяйственный техникум, затем был министром сельского хозяйства, а с 2019 года — генеральным директором «Алтайской республиканской лизинговой компании».

Ему было 58 лет.