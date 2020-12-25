Благовещенск, , 10:59 — REGNUM В целом в Амурской области отмечается снижение заболеваемости коронавирусом на уходящей неделе на 5,1%. В столице региона также зафиксировано снижение. Рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом наблюдается в семи районах Приамурья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Читайте также: Регионы РФ внедрят опыт Сахалина по записи на вакцинацию от коронавируса

Как сообщила на заседании оперативного штаба руководитель управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, за неделю в области заражение коронавирусом лабораторно подтвердилось у 991 человека, это на 54 меньше предыдущих семи дней.

«Среднесуточный показатель составляет 17,9 на 100 тыс. населения, это на 14% ниже среднероссийского уровня», уточнила Курганова.

Меньше носителей коронавируса стали выявлять во всех возрастных группах, за исключение 30−50 лет.

Рост заболеваемости зафиксирован в Шимановске, Константиновском, Серышевском районах, Райчихинске, Благовещенском, Завитинском и Селемджинском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры и Минздраву внедрить до 30 декабря в регионах страны опыт Сахалина по электронной записи населения на вакцинацию от коронавируса.